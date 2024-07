Perché è crollato il ballatoio alla Vela Celeste di Scampia | la passerella abusiva i lavori e le voci sulla lite

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Cosa è successo nel crollo deldi lunedì 22 lugliodi? Il bilancio della tragedia è di due morti e 13 feriti, tra cui due bimbe gravissime. Ottocento sono gli evacuati, mentre molti rimangono per strada. Le vittime sono Roberto Abbruzzo (29 anni) e sua zia Margherita Della Ragione (35). Per le due bambine le condizioni sono disperate a causa dello schiacciamento della testa che ha causato gravissime fratture al cranio. L’indagine dei pm Manuela Persico titolare del fascicolo) e Mario Canale, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, ipotizza i reati di disastro, crollo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose. E adesso punta prima di tutto a una ricostruzione precisa della dinamica dell’accaduto. Verificando anche le procedure amministrative dei, che doveva rimanere l’unica in piedi.