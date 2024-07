Parigi come sta Sinner? Scampato il pericolo covid

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il tennista dovrebbe partire giovedìsta Jannik? L’azzurro che sarebbe dovuto partire nella giornata di ieri, 23 luglio, per la sua prima Olimpiade è stato fermato da uno status influenzale. Ora, stando alle notizie che trapelano dal suo entourage, ha raggiunti anche 38 di temperatura ma è stata scampata l’ipotesi. Stando alle ultime, così, dovrebbe partire nella giornata di giovedì mentre tanti dei suoi ipotetici rivali per la corsa a quella che sarebbe una storica medaglia per gli azzurri sono già a. Su tutti Alcaraz, da due giorni in allenamento al Roland Garros dove ha vinto quest’anno la Prova Slam. Il torneo partirà sabato equindi dovrebbe arrivare giusto in tempo per sapere chi affronterà, visto che il sorteggio è previsto per quel giorno. L’incognita sono le sue condizioni fisiche.