Oroscopo Agosto | Sagittario

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Siete segni di fuoco, al bando i mezzi termini: se si potesse evitare, avreste una noia in meno. Ma siete anche gli arcieri dello zodiaco, il coraggio e la fiducia non vi mancano ed ecco che potete saltare il fosso e affrontare l’avversario. Il Sole e Mercurio nella seconda parte del mese in Leone allargano i vostri orizzonti gia? votati alle infinite possibilita? dell’essere. Le ostilita? virginee prima di Mercurio, poi di Venere si aggiungono a Marte e Giove opposti dai Gemelli, nonche? a Saturno e Nettuno quadrati dai Pesci: i rapporti interpersonali sono al vaglio, specie se affondano le radici in questioni di casa e famiglia. La conciliazione non e? il vostro forte ora, attenzione ai giochi di potere. L'articoloproviene da Life&People Magazine.