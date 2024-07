Nuova piazza Roosevelt a Bologna | quando sarà pronta e cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Ci vorrà almeno un anno e mezzo per veder partire i lavori. E, considerando i tempi che occorreranno anche per reperire i fondi (ministeriali?), l'infrastruttura la vedremo nel prossimo mandato. È la, che verrà riqualificata in superficie con più verde e rinnovato arredo urbano, e che sotto svilupperà un parcheggio interrato che dovrebbe tenere circa fino a 200 posti auto. Ma è un'ipotesi, perché quanti stalli ci saranno veramente lo si capirà dalla progettazione, affidata alla rete temporanea di imprese guidata dallo studio Tasca di Federico Scagliarini e Cristina Tartari. Nel gruppo anche Alfa Solution e Polinomia. La gara è stata finanziata con 740mila euro con un contributo del ministero dei Trasporti legato ai sovvenziamenti inerenti al Pums.