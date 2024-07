Napoli i piani per Lukaku non sono cambiati Si vuole procedere il prima possibile Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

"Il Napoli non cambia i suoi piani per Romelu Lukaku, dopo l'accordo triennale con il Chelsea vogliono procedere quanto prima. Victor Osimhen vuole ancora il Psg, trattativa in stand-by perché il Psg non vuole pagare la clausola o includere Kang-in Lee nell'affare ma Osimhen continua ad aspettare".

Napoli are not changing their plans on Romelu Lukaku, after three-year deal agreed they want to proceed as soon as possible. Victor Osimhen still wants PSG, deal in stand-by as PSG won't pay the clause or include Kang-in Lee in the deal but Osimhen keeps waiting.