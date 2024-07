Le donne potranno scegliere di sedersi lontano dagli uomini in volo | la novità della compagnia aerea low cost

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non ti senti tranquilla a stare seduta accanto ad uno sconosciuto in aereo, magari durante un viaggio a lungo raggio? Ecco che potrai richiedere di sederti nei “sedili rosa”. E’ laintrodotta dallaindiana IndiGo, che ha annunciato l’introduzione di una nuova opzione che consente alledidi nonaccanto aglidurante il. Questa iniziativa, prima nel suo genere nel settore dell’aviazione globale, permette alle passeggere di visualizzare durante il check-in online i posti occupati da altre, evidenziati in rosa sulla mappa dell’aereo.