‘Le braci’ il senso della vita secondo Sándor Márai

Le braci, romanzo dell'unghereseedito per la prima volta nel 1942, racconta la storia dell'amicizia tra due uomini, Henrik detto "il Generale" e Konrad, e di come essa abbia avuto fine in seguito al tradimento del. Il punto di partenza è l'incontro tra i due, che, a distanza di quarantun anni, ha lo scopo di far finalmente luce sugli avvenimenti che li hanno separati. La prima parte, che coincide con l'attesa di Konrad da parte di Henrik, è occupata dal racconto degli anniloro amicizia; la seconda, invece, quella dell'incontro, da un lungo dialogo (a dire il vero, più un monologo del Generale) sulle circostanze in cui si è interrotta.