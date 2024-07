L' ala blairiana di Renzi si infrange su muro rosso Fratoianni-Landini-Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nell'infinito bazar delle suggestioni politiche c'è quest'ultima pagina: il leader di Italia Viva Matteo, nella sua grande smania di dare fondamento al repentino avvicinamento al Pd e compagnia ha scritto: «Voglio fare l'aladella coalizione di centrosinistra. Rispetto chi non la pensa come me, ma intanto dico la mia, forte e chiaro». A essere chiaro è chiaro.ha sempre cercato di costruire una sovrapponibilità della propria sembianza politica con quella dell'ex premier inglese, artefice di una svolta in senso liberale del Labour a metà degli anni '90. A quella il Nostro si ispirò per veicolare la rottamazione negli anni, ormai dieci orsono, del suo boom. E oggi lo aiuta la recente nomina come consulente strategico proprio del Tony Blair Institute. Però, come argomentò il compianto Tommaso Labranca, il primo passo verso il trash è l'imitazione uscita male.