Iveco cede in Borsa fino al 125% delude il flusso di cassa

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le azionisono sceseal 12,5% alladi Milano, il calo più consistente mai registrato, dopo che il produttore italiano di autocarri, ora in flessione del 12,3%, ha registrato un free cash flow (di) industriale negativo per 98 milioni che "ha deluso di nuovo" gli analisti di Morgan Stanley. "Una generazione di Fcf piatta sarebbe in linea con la stagionalità, ma sembra che il cambio di modello abbia continuato ad avere un impatto sugli inventari di", scrive Morgan Stanley secondo Bloomberg. "Gli investitori vorrebbero chemigliorasse la stagionalità del suo Fcf, ma l'azienda ha chiarito che l'andamento rimarrà invariato nel 2024". Sono in calo anche gli altri produttori europei di autocarri pur con perdite più contenute: Daimler -2,5%, Volvo -2,7%, Traton -1,6%, Saf-Holland -1,1%.