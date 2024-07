Il paradosso di Cutro indagano gli agenti invece degli scafisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per completare le indagini sulla strage di, dove il 26 febbraio 2023 sono morte 98 persone tra cui 35 bambini, è servito poco meno di un anno e mezzo. È stata sufficiente,, una giornata per trovare il capro espiatorio di quella tragedia: le forze dell'ordine. Ai pasdaransbarchi a ogni costo sono bastate alcune delle parole utilizzate dai magistrati della Procura di Crotone per dare addosso ai sei indagati. A cui ieri è stata notificata la chiusura dell'indagine: sono tutti appartenenti alle forze dell'ordine e per la precisione si tratta di quattro membri della guardia di finanza e due della guardia costiera: nel dettaglio si tratta di Giuseppe Grillo, Alberto Lippolis, Antonino Lopresti, Nicolino Vardaro, Francesca Perfido e Nicola Nania. Accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo.