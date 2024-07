Guardiola | Il risultato del tour negli Stati Uniti non è stato facile

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 08:42:19 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il manager del Manchester City Pepha dichiarato che l’inesperienza della sua squadra è stata un fattore “difficile” nella loro emozionante sconfitta per 4-3 contro il Celtic nella Carolina del Nord nella partita di apertura del loro. Guidati da Erling Haaland, i campioni in carica della Premier League sono andati in svantaggio per 3-1 all’intervallo della loro prima amichevole pre-campionato, con Nicolas-Gerrit Kuhn che ha segnato una doppietta per i detentori della Scottish Premiership. Il gol di Maximo Perrone al 46º minuto e il colpo di testa di Haaland 11 minuti dopo hanno portato il City in parità, ma Luis Palma ha segnato il gol della vittoria per gli Hoops al 68º minuto.