GP Belgio 2024 Verstappen carico | Spa da sempre la mia pista preferita

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Maxsi lascia alle spalle l’Ungheria ed è pronto a tornare innel GP deldi Formula 1. Dopo l’ultima gara vissuta all’insegna del nervosismo e chiusa anche con un contatto con Hamilton, il leader del Mondiale vuole tornare sul podio. “Abbiamo lavorato come una squadra per ottimizzare le nostre prestazioni e ottenere il meglio possibile dalla vettura – le parole del campione iridiato in carica -Spa èstata la mia, con le sue curve veloci e tante opportunità di sorpasso, oltre ai tifosi fantastici”. Poi il bilancio dell’ultimo week-end. “Un fine settimana da dimenticare a da cui ripartire. Il tempo rende le cose un po’ più imprevedibili, ma vedremo cosa porterà la gara. Sarà l’ultima corsa prima della pausa estiva, vogliamo goderci un meritato riposo per tornare più forti”.