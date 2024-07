Giovane di 23 Anni Denunciato a Pescara con Cocaina e Spray Urticante

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024)- Undi 23è statodalla Polizia adopo essere stato sorpreso in bicicletta cone una bomboletta di. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, in Via Sacco. Durante un normale controllo, gli agenti della Squadra Volante hanno notato ilche, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di allontanarsi. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro contenente una dose di, nascosta nel pugno chiuso della mano, e di una bomboletta dinel borsello a tracolla. Ilè statoper porto abusivo di armi e segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti. leggi tutto