Gf Vip Giulia Salemi in dolce attesa | Che mamma sarò? La società di oggi mi spaventa molto quindi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Momento d’oro e pieno di felicità quello che stanno vivendoe Pierpaolo Pretelli. La coppia infatti, ha recentemente svelato di essere indel loro primo figlio. Una notizia che in molti, soprattutto i fan più attenti, avevano supposto potesse arrivare ed ecco che qualche giorno fa hanno comunicato la lieta novella. Il giorno successivo, la stessa, più radiosa che mai è intervenuta sui social piena di emozione per ringraziare di tutti gli auguri ricevuti ma anche per raccontare di come sta vivendo questo momento emozionante ma sicuramente pieno di ansia e leciti timori. Grazie al sostegno (e all’esperienza) del già papà Pierpaolo, però l’influencer ha raccontato di sentirsi più sicura e protetta.