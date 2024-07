Fuga di gas Intervengono i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unadi gas si è generata ieri mattina prima delle 8 a Borgo Bicchia. L’allarme, scattato grazie ad alcuni passanti poco prima delle ore 8 in via Arceviese, ha riguardato una rottura della condotta del gas posta sotto la strada pubblica, normalmente molto trafficata perché congiunge le frazioni interne con la costa, l’autostrada e la complanare. La strada è stata subito chiusa al traffico per consentire l’intervento, le auto in transito sono state deviate in un percorso alternativo. Sul posto si sono precipitati idelche hanno potuto constatare che si trattava di unadi gas non particolarmente diffusa dopo aver individuato il guasto con l’apposita strumentazione e prestato assistenza alle operazioni di scavo.