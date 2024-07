Fermi tutti le Jeffrey Campbell Lite sono tornate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prima era il Y2k, con le vibes anni 2000. E il revival continua, in maniera spesso vertiginosa e imprevedibile. Così, le scarpe più amate e desiderate della prima metà degli anni 2010 stanno effettivamente per essere di nuovo un must have. Stiamo parlando delle, più precisamente il modello Lita. Che sarebbe il modello amatissimo dalle prime fashion blogger con l’iconico tacco in legno e, nei modelli più noti, le borchie. Perfette con i mini abiti dell’epoca, o i famosissimi peplum top, non esiste ragazza nata negli anni ’90 che non le abbia desiderate fortemente. Come tutte le mode, ha avuto il suo periodo d’oro, ma è anche tramontata. E nonostante ciò, stanno tornando di moda. Disponibili in tantissimi modelli, lo stesso sito della casa di produzione parla di un grande revival.