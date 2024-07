Fascismo? Perché è tutta una presa in giro Scacco matto-Calenda | Schlein sbugiardata con una foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "L'unica compagnia a cui ha un senso unirsi è quella in cui ti dicono che cosa vogliono fare per l'Italia. Siccome in quella compagnia lì non c'è un singolo argomento su cui siano d'accordo, dalla Nato all'Ucraina, dal lavoro all'energia, a che cosa ci dovremmo unire? Che proposta è quella del campo largo per governare il Paese nella più difficile fase della storia dell'Occidente?". Così Carlo, leader di Azione, risponde alla domanda del Corriere della Sera sulla grande alleanza di centrosinistra. Per"che questo Paese ha disperato bisogno di un'agenda di governo seria e responsabile e non se ne scorge traccia. A destra come a sinistra". Riguardo all'Autonomia differenziata "sul "tutti contro si troverà sempre un'amplissima convergenza; è sul cosa fare dopo che nascono i problemi. Oggi due terzi delle prestazioni sanitarie del Sud sono in ritardo.