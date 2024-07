F1 GP Belgio 2024 | numeri statistiche curiosità L’egemonia di Michael Schumacher resiste al passare degli anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La quattordicesima delle ventiquattro riprese da cui è composta la sfida per il Mondialedi Formula 1 si terrà a Spa-Francorchamps, dove nel weekend del 26-28 luglio si assisterà al Gran Premio del, giunto alla sua 69ma edizione. Sono poche le corse a poter vantare un numero analogo di presenze. Solamente i GP di Gran Bretagna, Italia e Monaco sono andati oltre. D’altronde, l’appuntamento belga è stato assente dal calendario appena 6 volte. Nel 1957 a causa del caro-carburanti seguente alla crisi di Suez; nel 1959, 1969 e 1971 per ragioni di sicurezza; nel 2003 per via di magagne legate alla pubblicità del tabacco; nel 2006 in seguito a ritardi nei programmati lavori di ammodernamento. Tre gli autodromi in cui si è corso.