Ecco come battere la Cina | Stellantis ora Carlos Tavares loda la Fiat serba

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dappertutto, ma non in Italia. Sembra questa la filosofia che guida la strategia industriale di. Dopo il Marocco e la Polonia, ieri è stata la volta della Serbia, dove l'ex Fca comincerà a produrre la Grande Panda elettrica. Un evento cheha salutato con entusiasmo. «L'avvio della produzione della “Grande Panda” elettrica nello stabilimento di Kragujevac rappresenta un nuovo capitolo della lunga attività diin Serbia» ha dichiarato l'amministratore delegato didurante la cerimonia ufficiale che ha segnato l'inizio della produzione in prova del nuovo modello. «arrivò in Serbia nel 1950, e noi abbiamo la responsabilità di continuare con questi investimenti, con questa tecnologia e di continuare a migliorare in tutto» ha aggiunto il manager.