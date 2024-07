Discorso di Netanyahu Capitol Hill assediato da migliaia di manifestanti Kamala Harris non ci sarà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Il Congresso, e anche la Casa Bianca, sono stati blindati per la visita di Benjamin. Le barriere di metallo sono state montate intorno ai due edifici, mentre miglia di persone si stanno radunando di fronte aper protestare contro ildi oggi al Congresso del premier israeliano che domani andrà in visita alla Casa Bianca. A sostegno delle forze dell'ordine della capitale sono anche arrivate le forze speciali della polizia di New York con l'obiettivo, scrive il dipartimento di polizia newyorkese, di "estendere il bastione della protezione" intorno ai due edifici. Misure di sicurezza rafforzate e barriera anche al Watergate Hotel dove risiede