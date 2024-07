Disagi e 7 chilometri di code | pullman con 87 passeggeri in avaria sulla A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Orvieto (Terni), 24 luglio 2024 - Uninstamattina ha creatodi fila lungo l’A1. Il bus con a bordo 87 persone è stato costretto a fermarsi a causa di un problema tecnico. L’episodio è avvenuto tra i caselli di Chiusi e Orvieto in direzione Roma lungo la carreggiata sud, con l’ultimo aggiornamento della Società autostrade che parla di settedi fila dovuti anche dall’elevato traffico. Sul posto (siamo ai confini tra Toscana e Umbria) c'è la polizia stradale di Orvieto insieme al personale di Autostrade, sia per le questioni relative alla gestione della viabilità che per la messa in sicurezza dell’autobus, oltre all’assistenza con distribuzione di acqua aidel