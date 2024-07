Danny Drinkwater mostra la sua nuova vita in cantiere Hai toccato il fondo | la risposta dell’ex campione del Leicester è esemplare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dalla vittoria della Premier League al: la secondadi. L’ex centrocampista die Chelsea, dopo una carriera sui campi da calcio, è attualmente coinvolto in un’azienda immobiliare, con cui sta ristrutturando diverse proprietà locali. Nelle ultime ore,si è scattato un selfie per documentare il suo nuovo impiego. Felice e sorridente dopo un periodo buio che lo aveva portato verso la depressione. I messaggi degli hater non si sono fatte attendere, così come la sua. Legenda Chelsea,(34), baru-baru ini membagikan aktisnya pasca pensiun sebagai pesepakbola, ia kini kerja di salah satu proyek bangunan. ??????????? pic.twitter.