Dalla rubrica ASviS | la grande partita in Oceania tra rivalità Usa-Cina e azioni climatiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi Maddalena Binda del 11/7/24. Quando il 10 maggio 2024 l’Assemblea generale delle Nunite ha approvato una risoluzione per sostenere la richiesta della Palestina di diventare membro a pieno titolo dell’Onu, gli Stati Federati della Micronesia, Nauru, Palau e la Papa Nuova Guinea hanno votato contro, così come gli Stati Uniti e Israele. Tra i 25 Paesi astenuti, oltre all’Italia, ci sono state le Fiji, le Isole Marshall e Vanuatu. Questi piccoli Stati insulari dell’sono spesso allineati alle posizioni statunitensi nei contesti internazionali, come dimostrano le votper le risoluzioni dell’Onu sul conflitto a Gaza.