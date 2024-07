Daily Crown | Carlo sostituisce gli elicotteri grazie a ottimi ricavi Crown Estates

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Londra, 24 lug. (Adnkronos) - Reè pronto a sostituire quest'anno i suoivecchi ormai di 15 anni. Complici anche glidelle, che hanno raggiunto quota 1,1 miliardi di sterline, Buckingham Palace investirà inoltre, ancora di più, nel campo dell'ecosostenibilità, dopo che il Castello di Windsor ha già installato pannelli solari e due delle Bentley di Stato del re sono state convertite per funzionare a biocarburante. In totale - scrive l'Independent - nell'ultimo anno sono stati effettuati più di 170 viaggi in elicottero e la corona ha annunciato che i vecchi Sikorsky saranno sostituiti con due nuovissimi AgustaWestland AW139. Un portavoce del palazzo ha affermato che la famiglia cercherà di utilizzare i nuoviil più possibile per "sfruttare al meglio il patrimonio" a disposizione.