Cessione Osimhen il PSG tentenna | il Napoli inizia a sondare altri club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ladi Victorè la priorità in casa. Il PSG continua a non voler accettare le richieste degli azzurri, che hannoto alacon. Continua a tenere banco in casaladi Victor. Gli azzurri non si aspettavano di trovare tutte queste difficoltà nel cedere l’attaccante nigeriano, ma purtroppo nel mercato tutto è possibile. Il PSG si è fatto sotto, ma i pariginino dinanzi alle richieste del. I partenopei si sono spazientiti, a tal punto diper ladi, il PSGper: gli azzurri sondanoIlsta trovando diverse difficoltà nel cedere Victor, a differenza di quanto ci si aspettava. Ilmaggiormente interessato è il PSG, che però continua a non voler alzare la propria offerta per avvicinarsi alle richieste del