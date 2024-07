Casal di Principe violenza domestica | divieto di avvicinamento per 40enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha notificato ad unaccusato di maltrattamenti in famiglia, la misura deldialla vittima, cioè alla compagna convivente, e deldi dimora adi(Caserta), comune in cui risiede. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Napoli Nord. A denunciarlo al Commissariato di Polizia è stata proprio la compagna, stanca di subire vessazioni, umiliazioni e aggressioni continue. La donna ha raccontato ai poliziotti didiche il compagno spesso l’avrebbe scaraventata a terra colpendola più volte con pugni e calci alla schiena, anche quando teneva in braccio il figlio piccolo.