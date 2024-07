Benedict sarà il protagonista di Bridgerton 4 | sfrontato bisessuale e favorevole alla coppia aperta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Era un po’ nell’aria ma poi è arrivata la conferma. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato che la quarta stagione di “” avrà come, interpretato da Luke Thompson. I nuovi episodi della serie tv cult si concentreranno sul secondogenito bohémien della famiglia. Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati,è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera, Lady Tilley Arnold (Hannah New), organizzato da sua madre. Tra i due nasce una grande passione esembra innamorarsi finalmente. Poi la doccia fredda. Infatti Lady Tilley presenta a“un suo caro amico”, Paul Suarez (Lucas Aurelio), con il quale ha una relazione poliamorosa.