Basket Serie B Interregionale Senigallia ha scelto Petitto

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ex Stamura Ancona nuovo coach della Goldengas, 24 Luglio 2024 – Come anticipato da settimane da Vallesina Tv Gianmarcoè il nuovo allenatore della Goldengas: la società di via Capanna ha annunciato oggi l’erede sulla panchina biancorossa di coach Andrea Gabrielli, che aveva un altro anno di contratto da cui è uscito per andare ad allenare il Ravenna, portandosi dietro anche Kevin Brigato, lo scorso anno miglior marcatore della Goldengas.viene dalla Stamura Ancona dove all’esordio inB ha compiuto un’impresa, ottenendo la salvezza con una squadra composta da soli under, anche qualificatasi alle finali under 19 con un gruppo identico e lo stessocome allenatore: impresa però vanificata dalla decisione della società di autoretrocedersi inC ma che rimane comunque nella memoria.