Avellino | è ufficiale l’acquisto di Vano i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMicheleè un nuovo giocatore dell’US1912. Pochi giorni fa l’accordo tra le parti per l’attaccante classe ’91, lo scorso anno in forza al Monterosi Tuscia. L’ariete romano nelle scorse ore ha raggiungo il ritiro di San Gregorio Magno dove ha avuto modo di conoscere il gruppo e il tecnico, Michele Pazienza. “L’U.S.1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, il calciatore Michele– si legge nella nota del club irpino – Nato a Roma il 5 ottobre 1991 il giocatore laziale è cresciuto nei campionati dilettantistici nei quali ha indossato le maglie di Astrea, Luco Canistro, Città di Isernia, Terracina, Chieti e Ostiamare (in serie D) collezionando 154 presenze nelle quali ha messo a segno 34 reti.