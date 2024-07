Arriva l’ok ai diritti d’immagine svolta per Lukaku | l’incognita per il Napoli è un’altra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’èdelper il colpo Romeluanche ai: tuttavia, il club partenopeo deve fare i conti con un problema Ilprosegue la trattativa con il Chelsea per Romeluin parallelo con quella con il Paris Saint-Germain per Victor Osimhen. Il club partenopeo, però, deve prendere delle decisioni forti sul futuro del centravanti nigeriano. Il club parigino non ha intenzione di spendere i 130 milioni di euro della clausola e attende che il prezzo scenda. Inoltre, il PSG è in una posizione di forza. Perché Osimhen ha rifiutato l’Arabia Saudita e non ci sono altre destinazioni in cui può andare. Dunque, il Paris può tirare la corda sul prezzo e fin qui non è andato oltre gli 80 milioni di euro. L’inserimento di una contropartita tecnica è escluso, dunque ilsi trova in un momento molto particolare.