Allerta per le zanzare positive alla West Nile

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Trovate a Persicetoal virus. Lo ha comunicato recentemente l’Azienda Usl di Bologna. "Alcunemonitorate nella bassa bolognese – scrive in una nota l’Ausl –, in particolare nella zona di San Giovanni in Persiceto, sono risultateal virus della. Nessun contagio per adesso nelle persone, ma certamente non è il caso di abbassare la guardia nella lotta a questi insetti. I cittadini sono invitati quindi a utilizzare gli strumenti di protezione personale nei confronti della puntura delle". Ilè presente nel nord Italia e serbatoi del virus sono alcuni uccelli selvatici, mentre ledel tipo culex, zanzara comune, sono i veicoli con cui viene trasmesso all’uomo. La notizia della positività, quindi, ha messo inil Comune. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo.