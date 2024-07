Alberto Angela a fine agosto si evita finale Temptation Island

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ''Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura'' scrive oggisu Instagram postando le immagini della Basilica di San Clemente dove stanno girando le nuove puntate che però andranno in onda il 22 e 29e il 5 settembre su Rai 1. Niente confronto quindi domani con l'ultimo appuntamento di, il reality di Canale 5 su coppie e tradimento che aveva vinto ogni settimana la battaglia degli ascolti, doppiando il risultato dell'approfondimento di cultura e divulgazione di Rai1. L'appuntamento del 25 luglio con Noos- L'avventura della conoscenza già previsto nei palinsesti, salta quindi per dare appuntamento con il programma dia collocazione migliore.