Zecche zanzare e calabroni | dal cibo ai vestiti ecco tutti i trucchi per difendersi

(Di martedì 23 luglio 2024) Notti tropicali, quando il caldo non dà tregua, le finestre sono spalancate e mentre si tenta disperatamente di chiudere gli occhi e scivolare finalmente in un sonno ristoratore, un ronzio sordo penetra nel cervello, ossessivo, fastidioso., grosse come elicotteri, e cimici che svolazzano, mentre ombre sinistre si disegnano sui muri: ragni che silenziosamente tessono la loro tela; e poi altri rumori, sibili, fruscii Che fare? Tirare ciabatte, accendere zampironi e pastiglie varie, o rituali magici per sconfiggere gli attacchi? Non siamo ai Tropici, ma in Italia, dove le temperature medie sempre più alte non solo fanno proliferare gli insetti aumentandone la popolazione, «ma li rendono sempre più aggressivi sia verso l'uomo che verso l'ambiente, creando habitat ideali per specie aliene che sempre più rapidamente si diffondono sul nostro territorio».