Volley femminile come cambia l’Italia senza Degradi Omoruyi ha caratteristiche simili ma meno esperienza

(Di martedì 23 luglio 2024) Alicesi era distinta in maniera positiva durante l’ultima Nations League, risultando determinante in occasione della Final Eight, quando per larghi tratti ha preso il posto di Caterina Bosetti. La schiacciatrice si era meritata la convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma purtroppo un infortunio occorso in allenamento l’ha privata della possibilità di partecipare ai Giochi. Il CT Julio Velasco ha così dovuto scegliere una sostituta, optando per Loveth, preferita a Stella Nervini. Il martello rinfoltirà il reparto di banda, dove le titolari designate sono Myriam Sylla e Caterina Bosetti, mentre l’altra alternativa è la giovane Gaia Giovannini (a inizio estate si era dovuta chiamare fuori anche Elena Pietrini causa infortunio).