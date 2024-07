Urso | Italia unita in una comune visione per la transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – ?Lapolitica e industriale energeticana trova piena corrispondenza nella volontà del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in quello dell?ambiente di Gilberto Picchetto Fratin e in quello delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, con unapolitica e industriale condivisa e unaidea sull?approccio da utilizzare per affrontare la sfida della, che non può avvenire senza tenere conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale?. Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy nel corso dell?Assemblea Assogasliquidi-Federchimica, che si è tenuta oggi a Roma.