Un’ora in più per volare al Fellini

(Di martedì 23 luglio 2024)in più in servizio per evitare la cancellazione dei voli al. E’ questa la soluzione a cui ha lavorato nel fine settimana il sottosegretario al ministero alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, come sottolineato dal coordinatore locale di Fdi, Nicola Marcello. Il nuovo modello organizzativo potrebbe diventare attivo nell’arco di alcuni giorni. Il problema da risolvere è quello degli assistenti al volo che alsono di turno dalle 7 del mattino alle 23. Se un volo è in ritardo ed è previsto in arrivo dopo le 23, viene dirottato altrove. Se invece il ritardo impedisce di partire prima delle 23 allora i passeggeri se ne stanno a terra. Va precisato che gli assistenti di volo fanno capo a Enav, una società privata. Quanto fa Enav deve poi rispondere a Enac, che è invece statale.