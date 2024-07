Un sogno non nascondo di essere spavantato Ero in debito con questa città mi ha dato tanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Massimo Gadda di nuovo in biancorosso. La ripartenza dalla serie D dopo l’esclusione dalla C per le note vicende è un’ennesima rifondazione sportiva, ma vedere sulla panchina dell’Ancona il capitano classe 1963 della prima promozione in serie A, otto stagioni con la maglia biancorossa per 249 presenze complessive, rappresenta un’iniezione d’euforia e di positività per tutto l’ambiente, segnato dalla recente storia. "Sono molto felice diapproall’Ancona, potete capire cosa questo possa significare per me – dichiara a caldo il "Gaddao meravigliao" –. Adesso ci aspettalavoro duro. Nei prossimi giorni chiariremo molti aspetti. Sono già proiettato a lavorare". Emozionato, è chiaro, ma anche determinatissimo a fare il massimo per l’Ancona, come dichiara sui social: "Ad Ancona ho vissuto gli anni più belli della mia vita da calciatore. Lì sono nati i miei due figli.