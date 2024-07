Terranuova Arriva l’attaccante Leonardo Dini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Prosegue senza sosta la campagna acquisti delTraiana che nelle ultime ore ha ufficializzato l'accordo con il calciatore, attaccante rilevato dall'Aquila Montevarchi con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato il 27 gennaio 2006 a Bagno Ripoli, attaccante di piede destro,cresce calcisticamente nella scuola calcio del Figline. Approda poi in maglia ACF Fiorentina dove disputa due Campionati Nazionali Giovanissimi. Nelle ultime tre stagioni è a Montevarchi. Con l’Aquila prende parte al Campionato Regionale Under 16 prima, poi a quello Primavera 4 dove raggiunge la finale nazionale, infine in questa stagione è con la Juniores Nazionale rossoblù, collezionando 6 panchine con la prima squadra, per altro senza mai debuttare. Con la Rappresentativa Juniores girone F disputa a Viareggio il Torneo Juniores Cup.