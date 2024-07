Spezia Bandinelli parla da leader | voglio fare un’annata da protagonista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Locontinua la preparazione dal ritiro di Santa Cristina Valgardena con prospettive interessanti per la prossima stagione in Serie B. Uno dei protagonisti principali è sicuramente il centrocampista Filippo. “Le mie aspettative per questa nuova stagione sono sicuramente alte,dae sono felice di essere qua; veniamo da una stagione difficile e dovremotesoro degli errori commessi. Abbiamo posto delle basi importanti, grazie anche ad un allenatore molto bravo, con cui siamo ripartiti a lavorare. Sono molto felice di essere riuscito a centrare la salvezza nella scorsa stagione e quest’anno ripartiremo, con la determinazione diottime prestazioni e cogliere risultati positivi.