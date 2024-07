Rapporti con la lobby pro-Israele e critiche sulla guerra | ecco come la pensa Kamala Harris su Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) Quandoscese le scale del quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme e vide il Muro Occidentale, non ebbe alcuna esitazione. Era il novembre del 2017 e per l’allora senatrice degli Stati Uniti non era certo la prima visita inma per il marito Doug Emhoff sì.Infilò la mano in tasca, tirò fuori una kippah e delle mollette preparate per l’occasione e chiese al consorte di chinarsi per fargliela indossare. Il momento fu immortalato in una foto dall’allora Consigliera per la sicurezza nazionale die attuale direttrice del Jewish Democratic Council of America, Halie Soifer, che oggi sostiene la sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre negli Stati Uniti. «Sapeva che sarebbe stato un momento significativo per (il marito, ndr) Doug», ha raccontato Soifer all’agenzia di stampa Jta.