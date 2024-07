Parigi 2024 attesa per lo spettacolo della cerimonia d’apertura | arrivate in città Céline Dion e Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Sale l’per ladi apertura dei Giochi Olimpici di, in programma venerdì sera. Tra le star attese a esibirsi spicca senza dubbio: la cantante canadese non si esibisce in pubblico da oltre 4 anni, a causa“sindromepersona rigida”, una malattia cronica che l’ha costretta anche ad annullare un tour mondiale. Grande riserbo intorno al suo ruolo nelloideato da Thomas Jolly, anche se voci di corridoio rivelano che potrebbe cantare “L’Hymne à l’amour” di Edith Piaf. Nel frattempo laè già arrivata acon il suo jet privato da Los Angeles. Arrivata nella Ville Lumiére anche, che durante ladovrebbe a sua volta cantare un brano francese.