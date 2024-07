Omicidio Pierina Paganelli Ecco la verità | la rivelazione della moglie di Dassilva

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 23 luglio 2024) Valeria Bartolucci parla ai microfoni di “Pomeriggio Cinque News” dopo l’arresto del marito Louis, accusato dell’di, la 78enne uccisa a coltellate nel garagesua casa a Rimini. La donna ha fatto unasu un nodo del caso che riguarda un presunto biglietto aereo per il Senegal acquistato dall’indagato.cosa è emerso nell’intervista.() Leggi anche: Violente trombe d’aria in Italia, danni e disagi: collisione tra traghetti Leggi anche: Slash, morta a 25 anni la figliastra: il post misterioso dopo la scomparsa Caso didiIl caso è ormai tristemente noto e riguarda l’di, 78enne ritrovata senza vita nel garage del condominio in cui abitava.