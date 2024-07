Nuoto orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Dal 27 luglio al 4 agosto la piscina in corsia della “Paris La Defense Arena” sarà teatro delalledi. Nella prima settimana della rassegna a Cinque Cerchi la vasca transalpina sarà una grande attrazione e sarà interessante capire in che modo la Nazionale italiana saprà rispondere presente in un contesto altamente qualificato. Sarà complicato replicare i sei podi a Tokyo e, da questo punto di vista, la formazione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, cercherà semmai di ottenere quel metallo pregiato che in Giappone tre anni fa non è arrivato. Il più accreditato, in questo senso, è Thomas Ceccon, primatista del mondo nei 100 dorso, che sarà inanche nella distanza doppia per centrare l’accesso in Finale.