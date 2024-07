Nuoto artistico orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Dal 5 al 10 agosto ilsarà protagonista nell’edizionedelledi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi. Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Il tutto prenderà il via alle 19.30. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino saranno le ragazze che competeranno con il team. Spetterà invece a Cerruti e a Ruggiero rappresentare l’Italia nelle routine del doppio.