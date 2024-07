Napoli ore decisive per l’addio di Ostigard | cosa manca per chiudere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilattende la decisione finale di Leo Skiri: il difensore centrale norvegese può dire addio nelle prossime ore Sono giorni molto caldi per il calciomercato del. La prima parte della preparazione estiva, svoltasi a Dimaro Folgarida, è terminata domenica con Antonio Conte che ha messo in chiaro il diktat ‘amma faticà’. E illo ha fatto e continuerà a farlo anche a Castel di Sangro, ritiro che permetterà l’avvicinamento all’inizio della stagione al massimo della forma. Si parte il 10 agosto, in Coppa Italia col Modena, e poi la settimana successiva l’impegno in campionato che vedrà i partenopei in trasferta a Verona. Ilsa bene che deve dare a Conte la squadra al completo il prima possibile. C’è attesa di capiresuccederà con Victor Osimhen, che è regolarmente convocato per il ritiro di Castel di Sangro.