Mirko Brunetti furioso | Ora prendo dei provvedimenti molto seri

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Nuovo scontro trae l’influencer esperto di gossip Amedeo Venza. I due hanno già discusso due settimane fa in merito a una presunta lite avvenuta alla festa del Grande Fratello e oggi sono tornati a battibeccare per delle storie Instagram cancellate. Amedeo ha pubblicato delle foto di alcune persone in piscina e ha scritto: “L’ex gieffino ha trascorso la giornata con un suo amico (che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo) e altre due belle ragazze, una è lei infatti se vedete la piscina è la stessa! Tutto questo (pare) all’insaputa di Perla!”è intervenuto con unae di storie nelle quali ha dichiarato che prenderàe Venza ha replicato: “Si scalda ogni volta che dico la verità, come la volta sulla lite alla festa del GF. Adesso vuole denunciare? Per un gossip? Non sono un bambino di due anni“.