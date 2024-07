Minisini | Il nuoto artistico è un ambiente conservatore Potevamo essere pionieri tracciare una rotta sociale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024)dopo il ritiro dalracconta in un’intervista alla Stampa il rammarico per la mancanza presenza di uomini nelalle Olimpiadi. Perché nessuno ha sfruttato l’opportunità? «Si è visto lo stato culturale dello sport e forse non solo quello. Così poco pronti a inserire un elemento di diversità da rifiutarlo in toto». Quando ha scoperto di nonin nazionale? «Mi è stato comunicato ad aprile e non me lo aspettavo. Il progetto era diverso». Si è detto «non c’è una gara specifica», ma si è sempre saputo che l’unica possibilità era la prova a squadre. «Sono stati inseriti gli uomini senza creare dei parametri e tutti si sono preparati con 8 donne tentando di aggiungere un uomo nel ruolo di una ragazza. Chiaramente risultava un elemento estraneo».