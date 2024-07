Meteo Roma del 23-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)meno ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo asciutto al mattino Le regioni settentrionali con Luca stabilità al pomeriggio soprattutto al nord est ovest non si escludono acquazzoni temporali sparsi residue precipitazioni in serata e nottata al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni ovunque nuvolosità in sviluppa il pomeriggio con possibilità di temporali sparsi sull’Appennino più asciutto altrove ampie schiarite ovunque dalla serata al sud condizioni di tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi aumenta l’instabilità al pomeriggio sui settori interni peninsulari con piogge e temporali sparsi più stabili altrove ampie schiarite dalla serata temperature minime in calo al nord non entra al centro-sud Massi netta diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia ...