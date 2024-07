Le sneakers da donna | tra moda e funzionalità

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024) Oggi più che mai lagioca un ruolo chiave nella vita delle donne. In un contesto come quello attuale, la percezione che diamo agli altri di noi stessi gioca un ruolo chiave per avere successo tanto nel lavoro quanto nella vita. E quando parliamo difemminile non possiamo non parlare di scarpe. Le scarpe sono, da sempre, uno degli elementi più amati e desiderati. Dalle eleganti scarpe con il tacco per le occasioni più formali alle moderneda indossare nelle situazioni più dinamiche sono tantissime le soluzioni tra cui scegliere per curare il proprio outfit in maniera impeccabile. Ma nell’universo dellafemminile, proprio lehanno vissuto una trasformazione radicale, evolvendosi da calzature sportive a veri e propri oggetti del desiderio in ogni guardaroba che si rispetti.