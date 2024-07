Le lacrime di Claudia | La tragedia del bullismo è nel silenzio che uccide

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) GIFFONI (Salerno) È una storia sbagliata, cantava Fabrizio De André a proposito della morte di Pier Paolo Pasolini. È una storia sbagliata, figlia del pregiudizio, della crudeltà, dello scherno, quella che ha portato alla morte di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di appena quindici anni che, il 20 novembre 2012, venne trovato dal fratellino Daniele impiccato con una sciarpa alle scale di casa. Aveva festeggiato il compleanno sei giorni prima. È una storia sbagliata, ma proprio per questo bisogna raccontarla. Una storia die cyber. Contro un ragazzo che aveva, come unica colpa, quella di avere indossato un giorno un paio di pantaloni scoloriti da un lavaggio sbagliato in lavatrice. Basta poco, a volte, per finire nel mirino. Per vedere il proprio nome scritto sui muri di un liceo, o per vedere che qualcuno ha aperto una pagina Facebok solo per umiliarti.